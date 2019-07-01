Украина, Польша, Грузия, Латвия, Литва, Эстония и Словакия, которые выступают против возвращения России в ПАСЕ, подготовят проект совместной резолюции. Такое заявление сделал маршал сената Польши Станислав Корчевский.

Украина, Польша, Грузия, Латвия, Литва, Эстония и Словакия, которые выступают против возвращения России в ПАСЕ, подготовят проект совместной резолюции. Такое заявление сделал маршал сената Польши Станислав Корчевский, отвечая на вопросы журналистов в эфире Polskie Radio.Корчевский рассказал о встрече с представителями государств, которые приглашены на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. По словам политика, эти страны приняли решение совместно отреагировать на восстановление полноправного членства РФ в ПАСЕ.Как пояснил Корчевский, все возмущены этой ситуацией.В 2014 году Россия была лишена ряда полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с Крымом. Российские парламентарии отказались принимать участие в заседаниях ПАСЕ. Помимо этого, Россия заморозила уплату взносов в бюджет Совета Европы в 2017 году, напоминает РИА Новости. Страсбург отметил, что это решение создало определенные финансовые трудности в организации.На этой неделе Парламентская ассамблея в полном объеме восстановила полномочия делегации России, после чего представители Украины, Грузии, Польши и стран Балтии покинули заседание ПАСЕ.Российские власти прокомментировали решение Ассамблеи, назвав его позитивным. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь идет о торжестве здравого смысла, а не о дипломатической победе. Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России.