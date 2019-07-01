Известный украинский певец, лидер группы Океан Эльзы и глава партии Голос Святослав Вакарчук попал в жуткий скандал из-за того, что во время своего выступления проговорился про российскую принадлежность Крыма. Лелеющий политические амбиции артист попытался оправдаться за свои слова перед соотечественниками.

Известный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук попал в жуткий скандал из-за того, что во время своего выступления проговорился про российскую принадлежность Крыма. Лелеющий политические амбиции артист попытался оправдаться за свои слова перед соотечественниками.Святослав Вакарчук едва ни похоронил всю свои политическую репутацию непримиримого патриота Украины всего одной оговоркой во время предвыборного выступления в Харькове. "После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", – в запале произнес он перед публикой.Украинская общественность крайне чувствительно относится к тем, кто напоминает им о реальном положении вещей, предпочитая существовать в частично вымышленном мире, в котором российский полуостров якобы принадлежит Украине. В связи с чем банальная оговорка артиста вызвала у украинцев настоящую бурю эмоций. Скандальный фрагмент выступления попал на видео, которое активно распространяется в Сети.Отметим, некоторые комментаторы заметили, что хоть Святослав Вакарчук и назвал Крым российским случайно, эта оговорка носит знаковый характер. Дескать, в глубине души даже самый яростный украинский патриот понимает, что полуостров является неотъемлемой частью России и, более того, всегда был с ней связан.Сам певец поспешил внести ясность в свою позицию. "Крым – украинский. Россия – агрессор и захватчик. Территориальная целостность и государственность Украины – это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах", – цитирует издание "Обозреватель" лидера партии "Голос"."А те, кто сейчас под микроскопом рассматривают наши заявления, используя каждую оговорку, это те люди, для которых война и страдания наших граждан – не более ресурс, который они используют в своих политических целях", – добавил он. Таким образом, в болезненной реакции украинского общества на очевидную оговорку виновата не массированная информационная антироссийская кампания, которая донельзя накалила обстановку в обществе, а всего лишь происки неких конкурентов, считает Вакарчук.При этом антироссийские настроения певца уже давно не были ни для кого секретом. Так, ранее он требовал от президента Украины Владимира Зеленского на законодательном уровне признать Россию "агрессором".Однако даже это не спасло его от гнева излишне патриотично настроенной публики всего из-за одной неосторожной фразы.