На днях на стадионе Открытие Арена состоялся концерт известной еще с советских времен группы Машина времени. Количество народа, пришедших на мероприятие, выбило музыкантов из колеи.

На днях на стадионе "Открытие Арена" состоялся концерт известной еще с советских времен группы "Машина времени". Количество народа, пришедших на мероприятие, выбило музыкантов из колеи.К великому ужасу Андрея Макаревича и его коллег, танцпол около сцены не был заполнен даже наполовину. А в зале оставалось еще оставалось много пустых мест.Это связано срезкой позицией солиста на счет Крымского полуострова, сообщает . По словамчлена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, это очень подорвало репутацию Макаревича, и его популярность значительно снизилась."Думаю, теперь Андрей Вадимович сполна ощутил любовь народную, которой стало заметно меньше", – добавил инсайдер.Напомним, музыкант неоднократно высказывался о возвращении полуострова в состав России. Последний раз – в марте 2019 года – он раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией. Это негодований и осуждений.Отметим, ранее, летом 2018 года он высказал мнение, что Москве в 2014 году Крым, чтобы не портить отношения с Украиной. Заявления культурного деятеля вызвало шквал негодования в соцсетях.