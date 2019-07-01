Артистка прокомментировала скандальный инцидент с
Примадонной на Рижском вокзале. Любовь Успенская заступилась за раскритикованную
в соцсетях Аллу Пугачеву.
Артистка прокомментировала скандальный инцидент с
Примадонной на Рижском вокзале. Любовь Успенская заступилась за раскритикованную
в соцсетях Аллу Пугачеву.
Звезда российского шансона высказалась о поездке певицы в автомобиле по
перрону Рижского вокзала Москвы. В ролике видно, как Пугачеву подвозят прямо
к поезду, после чего они вместе с Максимом Галкиным отправляются в Ригу.
Если россияне
обрушились на Примадонну с критикой, то Любовь Успенская, напротив, встала на
сторону звезды российской эстрады. "Я могу сказать: надо таких звезд
великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных.
Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и
полезного в плане музыки и многого всего другого", — цитирует
певицу РЕН ТВ.
По словам, скорее
всего, такие меры были предприняты из-за соображений безопасности. Кроме того, знаменитость
напомнила, что 70-летняя Алла Пугачева воспитывает детей, которые тоже сопровождают
ее в поездках.
уверена, что
для таких личностей как Примадонна должно быть исключение. При этом она добавила,
что должно быть "какое-то уважение к таким великим людям". В свою очередь пресс-службе
РЖД уточнили, что на кадрах показана не пассажирская платформа №1 Рижского
вокзала, с которой осуществляется посадка пассажиров поезда, а техническая. При
этом там также заявили, что подъезд к поездам может осуществляться лишь в
некоторых случаях с помощью спецтехники.