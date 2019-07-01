Артистка прокомментировала скандальный инцидент с Примадонной на Рижском вокзале. Любовь Успенская заступилась за раскритикованную в соцсетях Аллу Пугачеву.

Артистка прокомментировала скандальный инцидент сПримадонной на Рижском вокзале. Любовь Успенская заступилась за раскритикованнуюв соцсетях Аллу Пугачеву.Звезда российского шансона высказалась о поездке певицы в автомобиле поперрону Рижского вокзала Москвы. В ролике видно, как Пугачеву подвозят прямок поезду, после чего они вместе с Максимом Галкиным отправляются в Ригу.Если россиянеобрушились на Примадонну с критикой, то Любовь Успенская, напротив, встала насторону звезды российской эстрады. "Я могу сказать: надо таких звездвеликих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных.Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего иполезного в плане музыки и многого всего другого", — цитируетпевицу РЕН ТВ.По словам, скореевсего, такие меры были предприняты из-за соображений безопасности. Кроме того, знаменитостьнапомнила, что 70-летняя Алла Пугачева воспитывает детей, которые тоже сопровождаютее в поездках.уверена, чтодля таких личностей как Примадонна должно быть исключение. При этом она добавила,что должно быть "какое-то уважение к таким великим людям". В свою очередь пресс-службеРЖД уточнили, что на кадрах показана не пассажирская платформа №1 Рижскоговокзала, с которой осуществляется посадка пассажиров поезда, а техническая. Приэтом там также заявили, что подъезд к поездам может осуществляться лишь внекоторых случаях с помощью спецтехники.