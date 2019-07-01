ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Курилова Алексея Николаевича, 28.08.1984 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Курилова Алексея Николаевича, 28.08.1984 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 28 июня 2018 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светло-русые, глаза серые, нос с горбинкой после перелома.Особые приметы: татуировка на правой руке с надписью «Ангелина», татуировка на левой руке в виде изображения леса, татуировка на шее в виде узоров.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29