В столице Афганистана прогремел взрыв. В этом квартале находится Минобороны и диппредставительства. В результате теракта 10 человек погибли, более 60 пострадали.

В столице Афганистана произошел теракт.В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек. Ранения получили 65 человек, включая детей. Все пострадавшие доставлены в больницы.Как сообщает ТАСС, в этом квартале находится здание министерства обороны Афганистана, а также многочисленные дипломатические представительства. Место происшествия оцеплено. Двое террористов укрылись в соседнем здании и ведут оттуда перестрелку с силовиками.