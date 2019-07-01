В Дубае во время тушения пожара, возникшего в одном из небоскребов, погиб пожарный.

В Дубае во время тушения пожара, возникшего в одном из небоскребов, погиб пожарный. О происшествии сообщило издание The National.Как уточняется, пожарный погиб, когда из-за пожара обрушилось недостроенное здание в районе Business Bay.Огонь вспыхнул на парковке здания и быстро распространился на несколько этажей в субботу, 29 июня. На месте ЧП работали бригады трех пожарных станций, передает РИА Новости. Больше в результате происшествия никто не пострадал.