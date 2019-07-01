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<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2019-v-goroxovce-projdyot-akciya-poxod-v-istoriyu-goroxovec-1612.html" target="_blank">В Гороховце пройдёт акция «Поход в историю. Гороховец - 1612»</a> - Проект призван привлечь внимание граждан к героическому прошлому страны и великой роли малых городов в ее славной истории