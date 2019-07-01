Проект призван привлечь внимание граждан к героическому прошлому страны и великой роли малых городов в ее славной истории
Проект призван привлечь внимание граждан к героическому прошлому страны и великой роли малых городов в ее славной истории
13 июля в г. Гороховец (Владимирская область) состоится Культурно-патриотическая акция «Поход в историю. Гороховец - 1612». Проект реализуется в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнер Проекта – Военно-исторический клуб «Пятый стрелецкий Андрея Афанасьева приказ». Организационная поддержка - Администрация Гороховецкого района Владимирской области. Информационная поддержка - Департамент культуры Администрации Владимирской области, Комитет по туризму Администрации Владимирской области.
Проект направлен на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, связанных с патриотизмом и любовью к Родине. Акция призвана привлечь внимание граждан к героическому прошлому страны и великой роли малых городов в ее славной истории.
Исторические события, главными героями которых стали жители малых городов, занимают особое место в прошлом России. Ратный подвиг, совершенный защитниками г. Гороховца в XVII веке, является великим примером доблести, мужества, чести, любви к Отечеству. Гороховец - единственный город Владимирской земли, так и не сдавшийся иностранным интервентам. В Гороховецкий уезд в имение к князю Дмитрию Пожарскому пришли послы от Кузьмы Минина с призывом возглавить народное ополчение, и отсюда он отправился в Нижний Новгород. Из Гороховца в Нижний Новгород ушел полк, набранный из жителей города, который присоединился к ополчению и участвовал в освобождении Москвы. Роль гороховчан в 1612 году является важным историческим фактом для укрепления российской гражданской идентичности.
13 июля в формате open-air зрители смогут совершить Поход в историю и оказаться в Гороховце 1612 года, в котором в течение всего дня будут работать событийные площадки: Военно-исторический парад, представляющий воинов в костюмах, со снаряжением и вооружением XVII столетия, Музыкально-театрализованная композиция «Слово о Полку Гороховецком», Театральная инсценировка: «Дмитрий Пожарский принимает нижегородское посольство от Кузьмы Минина с просьбой возглавить народное ополчение», Традиционное ярмарочное театрализованное представление «Балаган», Интерактивный городской квест «Гороховец – город-страж» на знание истории Гороховца XVI-XVII вв. и его роли в борьбе с иностранными интервентами в начале XVII в., Ярмарка на Торговой площади, Интерактивная площадка «Военный лагерь XVII столетия» с экскурсиями и мастер-классами по жизни, быту и организации военного дела в Русском государстве XVI-XVII вв., Инсценировка-реконструкция исторического сражения 1612 года, Концерт коллективов народного творчества. Завершится акция вечерним праздничным салютом.
Приглашаем всех любителей истории в г. Гороховец (Владимирская область) 13 июля 2019 г. Время проведения мероприятия с 12.00 до 21.30. Вход свободный. Дополнительная информация: [email protected]