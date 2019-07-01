В ходе следствия правоохранители установили причастность фигуранта к 5-ти преступлениям

В ходе следствия правоохранители установили причастность фигуранта к 5-ти преступлениямЖителя Гороховецкого района обвиняют в кражах с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Весной этого года мужчина, убеждаясь, что хозяева отсутствуют, проникал в частные дома, откуда воровал предметы быта, одежду и продукты питания. В одном из случаев он похитил велосипед.После поступивших в полицию заявлений злоумышленника задержали, он во всем признался. Большую часть похищенного имущества изъяли по месту жительства мужчины.В ходе следствия правоохранители установили причастность фигуранта к 5-ти преступлениям.Уголовное дело направлено в суд.