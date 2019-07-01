В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Вечером 30 июня уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию.

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.Как сообщил мэр города Андрей Береснев, вечером в воскресенье, 30 июня, уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию.Из подтопленных районов спасатели уже вывезли более 40 человек. Они обходят подтопленные дома и предлагают людям свою помощь.В Канске создан штаб, который координирует действия спасательных служб. Возглавляет его лично мэр Береснев.Для помощи местным службам из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей — 42 человека со специализированной техникой, пишет РИА Новости.Между тем в Иркутской области паводковая ситуация остается крайне сложной: к настоящему моменту под водой находятся более четырех тысяч домов.