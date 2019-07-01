27 июня в Кремле состоялся ежегодный торжественный прием в честь выпускников высших военных учебных заведений.

27 июня в Кремле состоялся ежегодный торжественный прием в честь выпускников высших военных учебных заведений. Приглашение получили 800 лучших выпускников вузов Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии и ФСИН. Прием для офицеров проходил сразу в трех залах Большого Кремлевского дворца — Андреевском, Александровском и Георгиевском. По традиции, с вдохновляющим напутствием к молодым офицерам обратился президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин.Вчерашняя курсантка Рязанского воздушно-десантного командного училища Юлия Левченко привыкает к новому званию. Теперь лейтенант Левченко — офицер Воздушно-десантных войск России. Она гордиться своими погонами, новеньким с иголочки мундиром и будущей службой."Отговаривали, говорили, что не женское это дело: армия, берцы, форма. Ты же девочка. Платье. Юбки. Нет, внутренний стрежень не позволил переубедить себя", — вспоминает Юлия.Характер у лейтенанта Левченко и в самом деле десантный. За пять лет учебы она научилась метко стрелять, лихо управлять тяжелым армейским грузовиком, а в дополнении к обычным парашютным прыжкам — без трепета и колебаний — совершать прыжки ночные.В Большой Кремлевский дворец Юлия приехала раньше остальных. В восхищении осматривала интерьеры Малахитового фойе и парадных залов — Александровского, Андреевского и Георгиевского — в которых чествовали лучших выпускников военных вузов страны."Уверен, все вы хорошо понимаете, чувствует всю важность пройденного этапа и сумеет в полной мере реализовать полученные знания в службе. Обязательно продолжите работать над собой, повышайте свой профессиональный уровень. Желаю вам настойчиво идти только вперед, оправдать доверие ваших начальников и командиров, ваших учителей и наставников, всего народа России", — заявил Владимир Путин.Выпускник саратовского Института войск национальной гвардии Вадим Самоделкин на прием в честь выпускников приехал прямо с полевых учений. Семь лет в кадетском училище, потом — военный институт, который закончил на "отлично". Родина, служба, долг — базовые понятия в жизненном словаре лейтенанта Самоделкина. "Даже исходя из Конституции, каждый мужчина должен защищать Родину. Так и я", — сказал Вадим.Так они все. Андрей Воеводин, например, с отличием окончивший Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина в Воронеже, распределение получил в подмосковный Чкаловский. В подразделение испытателей. И работать будет на одном из самых секретных в мире самолетов – Ил-80, воздушно-командном центре на крыльях, где молодой офицер в полной мере и надеется применить знания, полученные в академии.Полученные в специализированных вузах знания делают эти молодых ребят и девушек военной элитой не только страны, но и всего мира. 800 выпускников из 59 вузов Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии. Эти молодые офицеры в ближайшее время пополнят ряды Вооруженных сил и спецслужб страны, чтобы составить гордость и славу России.В этом году Вооруженные силы страны пополнят 13,5 тысячи выпускников военных вузов. "Через месяц вам предстоит активно включаться в работу. Уверен, что вы приложите все силы для выполнения задач, поставленных перед Вооруженными силами верховным главнокомандующим, — подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Желаю вам профессионального роста, блестящей карьеры и веры в себя".Сержант Артем Крымов срочную служил морпехом на Северном флоте, после армии работал на заводе "ГАЗ", но мечта стать офицером не оставляла. Поступил в Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. Окончил с отличием и уже получил распределение в Ивановский авиацентр, где будет обслуживать самолеты военно-транспортной авиации.Выпускница факультета связи Пермского военного института войск национальной гвардии Дарья Таран — одна из 78 нынешних выпускников-офицеров Росгвардии, которые окончили вуз с отличием. А еще она — призер чемпионата по гиревому спорту и представительница целой династии российских офицеров."Особых сомнений не было по поводу выбора будущей профессии. И я решила пойти по стопам родителей, брата и выбрать службу и дальнейшую карьеру офицера", — сказала Дарья.Похожие биографии у многих выпускники военных вузов страны, завтрашних командиров и специалисты по управлению сложными боевыми системами и связи. Совсем скоро они разъедутся по огромной стране — от западных границ до ее дальневосточных рубежей. Многие проведут свой отпуск в сборах и переезде к новому месту службы, о которой они так долго мечтали и ради которой надели погоны офицеров России.