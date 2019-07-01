Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы, которая отказалась выступать в нашей стране. Нино Катамадзе готовы пояснить реальное положение дел.

Пресс-секретарьпрезидента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировалзаявление грузинской певицы, которая отказалась выступать в нашей стране. Нино Катамадзе готовы пояснить реальное положение дел.ПредставительКремля отметил, что Нино Катамадзе – очень талантливая исполнительница, но,скорее всего, "многого не знает в плане политики". ДмитрийПесков добавил, что в России готовы пояснить звезде политические аспектыосложнения отношений Грузии и нашей страны. Готовы у нас и ответить навопросы певицы по этой теме.Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в России оченьуважают и любят грузинский народ, в том числе, и деятелей культуры. "Этоочень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будемих ценить дальше", – цитирует Пескова ТАСС. При этом в нашей стране "не готовы воспринимать действия ультрас,действия экстремистов, националистов", особенно если онинаправлены против российской власти.Ранее поддержала митингующих в Тбилиси. С 20 июня они собираются у зданияпарламента Грузии. Знаменитость заявила на своей странице в Facebook, чтобольше никогда не будет выступать в России. Она сделала это после того, как 22июня поучаствовала в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и былараскритикована соотечественниками.Как писали "Дни.ру, напубликацию отреагировали российские деятели шоу-бизнеса ижурналисты. Они отметили, что певица на много лет гастролировала по российскимгородам, зарабатывая, и не задумывалась о политике.