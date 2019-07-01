Пресс-секретарь
президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал
заявление грузинской певицы, которая отказалась выступать в нашей стране. Нино Катамадзе готовы пояснить реальное положение дел.
Пресс-секретарь
президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал
заявление грузинской певицы, которая отказалась выступать в нашей стране. Нино Катамадзе готовы пояснить реальное положение дел.
Представитель
Кремля отметил, что Нино Катамадзе – очень талантливая исполнительница, но,
скорее всего, "многого не знает в плане политики". Дмитрий
Песков добавил, что в России готовы пояснить звезде политические аспекты
осложнения отношений Грузии и нашей страны. Готовы у нас и ответить на
вопросы певицы по этой теме.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в России очень
уважают и любят грузинский народ, в том числе, и деятелей культуры. "Это
очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем
их ценить дальше", – цитирует Пескова ТАСС. При этом в нашей стране "не готовы воспринимать действия ультрас,
действия экстремистов, националистов", особенно если они
направлены против российской власти.
Ранее поддержала митингующих в Тбилиси. С 20 июня они собираются у здания
парламента Грузии. Знаменитость заявила на своей странице в Facebook, что
больше никогда не будет выступать в России. Она сделала это после того, как 22
июня поучаствовала в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и была
раскритикована соотечественниками.
Как писали "Дни.ру, на
публикацию отреагировали российские деятели шоу-бизнеса и
журналисты. Они отметили, что певица на много лет гастролировала по российским
городам, зарабатывая, и не задумывалась о политике.