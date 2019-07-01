С 1 июля в магазинах молочные продукты без растительных жиров должны выделяться визуально. Роскачество планирует проверить соблюдение этого правила.

С 1 июля в магазинах молочные продукты без растительных жиров должны выделяться визуально. Роскачество планирует проверить соблюдение этого правила. Об этом СМИ сообщили представители организации.Как уточняется в сообщении, в ближайшее время эксперты Роскачества проведут подобный рейс, чтобы выяснить, сколько торговых точек изменили молочные полки, чтобы они соответствовали вступившему в силу постановлению.Постановление правительства Российской Федерации, согласно которому продукция из натурального молока должна выделяться, было принято в конце января 2018 года, напоминает газета "Известия".Помимо этого, такую продукцию должна сопровождать информационная надпись "Продукты без заменителя молочного жира".19 июня текущего года специалисты "Росконтроля" проверили качество эскимо на палочке – лакомства, весьма популярного в России. Оказалось, что некоторая продукция не содержит молока и сделана из пальмового масла.