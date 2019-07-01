При доставлении в комнату полиции для дальнейшего разбирательства мужчина продемонстрировал полицейскому нож и пригрозил его применением...

Правонарушитель продемонстрировал нож сотруднику полиции и пригрозил его применением.Полицейским роты ОБ 3 о/п УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве на платформе станции метро Филевский парк был выявлен мужчина, который между станциями метро Багратионовская и Филевский парк проник на территорию метро через забор открытого участка.При доставлении в комнату полиции для дальнейшего разбирательства мужчина продемонстрировал полицейскому нож и пригрозил его применением, после чего зашел в вагон поезда и уехал. Однако на станции метро Кунцевская неизвестный был задержан сотрудниками полиции.Следователем СО по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ по г. Москвы в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».