С первого июля по всей России повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Это уже второе увеличение коммуналки за этот год. Первое произошло 1 января – на 1,7%. Сейчас тарифы в среднем должны вырасти на 2,4%. Квитанции с новыми суммами россияне получат уже в августе.Решение о двухэтапной индексации тарифов правительство приняло в прошлом году в связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС). До этого тарифы в России пересматривались один раз в год – 1 июля.Первый повышение произошло 1 января. Цены выросли на 1,7% по сравнению с тарифами второй половины 2018 года. Причем, повышение на 1,7% было одинаковым для всех регионов страны, поясняет эксперт рынка ЖКХ, руководитель инвестиционной компании "ДомКом Инвест" Александр Костюков.С 1 июля повышение тарифов будет варьироваться в зависимости от вида коммунальных услуг от региона. Предельные индексы, утвержденные для регионов, составят от 2 до 4,8%.По словам эксперта, ежегодный рост тарифов связан с инфляцией и издержками, из которых формируется тариф, включая, невозможные к взысканию задолженности, возмещение инвестиций, оплата аренды, зарплата работников с учётом инфляции. Повышение тарифов производится ежегодно, чтобы не допустить хаотичного и резкого роста цен и чтобы этот процесс был предсказуемым и управляемым.Ежегодно повышаются тарифы только на коммунальные услуги. При этом государство сдерживает рост тарифов через установление предельных индексов роста платежей за коммунальные услуги, добавляет директор направления "Городское хозяйство", руководитель жилищного сектора Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Предельные индексы устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам и могут устанавливаться с календарной разбивкой.Для каждого региона страны – свой предельно допустимый федеральный и региональный коэффициент (второй устанавливают власти региона). К примеру, в Красноярском крае первый коэффициент 2,7 %, аналогичный коэффициент установил и губернатор края. В Подмосковье тарифы ЖКХ в среднем вырастут более чем на 5%.Что именно подорожает, каждый субъект определяет самостоятельно, поскольку экономическое обоснование коммунальных тарифов происходит в зависимости от потребностей конкретных поставщиков коммунальных ресурсов и от уровня инфляции в регионе, продолжает Александр Костюков. Один коммунальный ресурс, например, отопление, может вырасти больше, а другой, например, холодная вода, — меньше. Но главное, чего теперь будут добиваться в регионах, чтобы суммарный рост всех видов платежей не превысил установленный для региона предел.Также каждый муниципалитет имеет право устанавливать инвестиционную надбавку за коммунальные ресурсы, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Региональные власти сами определяют надбавку предприятиям (делать это они должны в зависимости от конкретных задач, например, мероприятия по энергоэффекткивности), но не всегда последние проводят их.Все это в итоге сказывается на платежке. В целом правило об ограничении роста на коммунальные платежи соблюдается, а в реальности сумма оказывается больше, отмечает Светлана Разворотнева.О том, что россияне переплачивают за коммунальные ресурсы, заявляли и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По словам главы ведомства Игоря Артемьева, почти три четверти регионов переплачивают за коммунальные услуги, оставшиеся имеют тарифы. В среднем жители нашей страны, по подсчетам ФАС, переплачивают за большинство услуг по ЖКХ более чем вдвое. По мнению Артемьева, неверные тарифы – это дело рук местных властей, куда антимонопольная служба не дотягивается. Так, например, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза в соседних регионах. Аналогичные ситуации встречаются и по тарифам на тепло, электроэнергию.По данным НП "ЖКХ Контроль", больше всего обращений и жалоб от россиян в службы общественного контроля как раз связаны с начислением платы жилищно-коммунальные услуги, перерасчеты, формирование платежных документов, а также дополнительные платежи, установление размера платы, тарифы.Исполнительный директор "ЖКХ Контроль" считает повышение тарифов по всей стране в один день – мерой неэффективной. Во-первых, само повышение редко когда связано с улучшением качества коммунальных услуг – цены просто растут по определению. Нет четкого понимания, как будет улучшаться качество услуг. Во-вторых, рост оказывается большим, чем ограничено законом. В-третьих, отсутствует индивидуальный подход.Альтернативным решением, по её мнению, мог стать переход от системы тотального повышения по всей стране к системе точечного принятия решения по каждому предприятию. Для этого должен проводиться публичный аудит с выявлением цепочек посредников, которые накручивают цены для конечного потребителя.Снизить нагрузку и на потребителей, и на самих ресурсников должны не ограничительные меры по росту тарифов, а тотальная модернизация самой коммунальной инфраструктуры.Руководитель инвестиционной компании "ДомКом Инвест" в свою очередь считает ежегодную и повсеместную индексацию тарифов ЖКХ эффективным с точки зрения потребителя: это позволяет ему планировать семейный бюджет. При этом, есть и другие пути, продолжает он. Например, дифференцированные тарифы, которые позволят регионам устанавливать более комфортные тарифные условия в сфере ЖКХ. Это могут быть реже изменяемые тарифы."Но нужно понимать, что повышающий на уровень инфляции коэффициент все равно будет "зашит" внутри", - отмечает эксперт.Между тем, недавно глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление против необоснованного роста цен на ЖКУ. Документ позволит не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с ФАС.Правительство и раньше активно сдерживало субъекты РФ, чтобы они не повышали тарифы выше установленных федеральных ограничений, отмечает Александр Костюков. Однако в предыдущих документах все же имелись основания для принятия тарифа выше инфляции. Например, муниципалитет имел право поднять тариф выше установленного региональной службой по тарифам значения, обосновав это экономически. Такое повышение тарифов решало проблемы местного бюджета и считалось законным. Муниципалитеты этим пользовались. "Необоснованными" такие тарифы назвать было нельзя. А вот несправедливыми — можно. Люди так прямо и считают."С ведением новых правил, "лазеек" для обхода федеральных ограничений стало гораздо меньше. Теперь тарифные дисбалансы не переложить на жителей. Шлагбаумом на этом пути станет норма, по которой регионам придется согласовывать "повышаемый" рост тарифов с ФАС", - говорит эксперт.При этом, есть ресурсы, тарифы на которые занижены, отмечает Ирина Генцлер. Например, услуги водоснабжения и водоотведения, на самом деле ниже, чем экономически обоснованные затраты на их оказание. Но они не повышаются до экономически обоснованного уровня потому, что государство не хочет допустить рост платежей граждан.С точки зрения экономики тарифы должны устанавливаться такими, чтобы окупать обоснованные затраты коммунальных организаций, а доступность тарифов для граждан должна обеспечиваться мерами адресной поддержки граждан с низкими доходами.Иначе говоря, те, кому доходы позволяют, должны оплачивать коммунальные услуги по их реальной стоимости, а граждане с низкими доходами должны получать субсидию на оплату коммунальных услуг.Поэтому здесь наиболее эффективным было бы улучшить систему адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг путем установления единого стандарта по всей стране – максимальной доли совокупного семейного дохода, расходуемой на оплату ЖКУ, на превышение которой должна предоставляться субсидия.А в отношении граждан, чьи доходы позволяют полностью оплачивать ЖКУ, необходимы более жесткие меры, чем сегодня предусмотрены законодательством.В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги. Так, в прошлом году россияне нарастили задолженность за услуги ЖКХ на 121,2 млрд рублей. Каждый день задолженность увеличивалась в среднем на 330 млн рублей. Среднестатистический россиянин в 2018 году недоплатил за услуги ЖКХ 826 рублей.