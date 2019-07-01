В московском Шереметьеве скопилось более полутора тысяч единиц багажа. Причина – опоздания рейсов из-за грозовой активности.

В московском Шереметьеве скопилось более полутора тысяч единиц багажа. Причина – опоздания рейсов из-за грозовой активности.Трансферные состыковки не состоялись, и теперь службы аэропорта рассылают багаж по местам назначения.Багажная лента в терминале D не работала полчаса, теперь неполадки устранены.Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает.О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня. Тогда Минтранс пообещал принять жесткие меры, если ситуация не будет быстро исправлена, передает РИА Новости.