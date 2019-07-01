Виновных должностных лиц привлекли к ответственности
Виновных должностных лиц привлекли к ответственности
Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Собинском районе.
Специалисты ведомства выяснили, что на территориях муниципальных образований Копнинское, Куриловское, Колокшанское, Толпуховское и Собинский район есть многочисленные несанкционированные свалки.
Свалки ликвидировали, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Аналогичные нарушения выявили и в Собинском лесничестве. В адрес директора лесничества внесено 2 представления, после этого свалки ликвидировали, 2 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.