Виновных должностных лиц привлекли к ответственности

Виновных должностных лиц привлекли к ответственностиПрокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Собинском районе.Специалисты ведомства выяснили, что на территориях муниципальных образований Копнинское, Куриловское, Колокшанское, Толпуховское и Собинский район есть многочисленные несанкционированные свалки.Свалки ликвидировали, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.Аналогичные нарушения выявили и в Собинском лесничестве. В адрес директора лесничества внесено 2 представления, после этого свалки ликвидировали, 2 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.