Фигуранты совместно с неустановленными соучастниками неоднократно требовали у гражданина передать им различные суммы денежных средств в размере от одного до двух с половиной миллионов рублей, а также квартиру...

«Следствием УВД по СВАО завершено расследование уголовного дела о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что фигуранты совместно с неустановленными соучастниками неоднократно требовали у гражданина передать им различные суммы денежных средств в размере от одного до двух с половиной миллионов рублей, а также квартиру, принадлежащую потерпевшему, оказывая на него психологическое давление и угрожая расправой. Опасаясь за себя и своих близких, гражданин обратился в правоохранительные органы с заявлением.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали двоих злоумышленников в возрасте 52 и 35 лет.Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28