Полицейский незамедлительно поднялся на третий этаж, где произошло возгорание, и обнаружил в квартире пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть помещение...

«Сотрудник ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве спас женщину из горящей квартиры», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Во время патрулирования территории командир 1 роты ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Александр Ермолин увидел дым из окна третьего этажа жилого дома на улице Академика Комарова. Полицейский незамедлительно поднялся на третий этаж, где произошло возгорание, и обнаружил в квартире пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть помещение. Александр Ермолин вывел пострадавшую на улицу, где уже находилась бригада скорой медицинской помощи. В результате пенсионерка с ожогами различной тяжести была госпитализирована в медучреждение.Сегодня Александр Ермолин навестил спасенную Людмилу Александровну, подарил ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. Людмила Александровна, в свою очередь, выразила слова благодарности сотруднику полиции за оказанную помощь и приятный визит.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29