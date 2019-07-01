Четыре фуры гуманитарной помощи из Иркутска прибыли в Тулун. Все это в течение воскресенья принесли в пункты сбора жители областного центра, сообщает ГТРК Иркутск.

Четыре фуры гуманитарной помощи из Иркутска прибыли в Тулун. Все это в течение воскресенья принесли в пункты сбора жители областного центра, сообщает ГТРК "Иркутск".В настоящий момент также отправлены посылки в Тайшет и Нижнеудинск. Груз занял три железнодорожных вагона. В общем сложности отправлено более 52 тонн питьевой воды. С ней на затопленных территориях вопрос стоит наиболее остро. Также в списке предметов первой необходимости - продукты, памперсы и кровати.Сегодня в город прибыли медикаменты. Их уже начали раздавать нуждающимся. Остальные вещи все еще проходят сортировку. Их начнут распределять завтра. В Тулуне этим занимаются около сорока человек."Хочу поблагодарить жителей Иркутска. Огромное спасибо, что помогли. Гуманитарной помощи в Тулун прибыло очень много", — рассказал житель Тулуна Вадим Красных.Напомним, Тулун практически полностью оказался под водой после масштабного наводнения в Иркутской области. Из города эвакуировали более полутора тысяч жителей. Власти региона уже начали выплаты компенсаций пострадавшим.