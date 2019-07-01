Первые пять японских судов вышли в море на отлов китов. Ранее Токио официально покинул Международную китобойную комиссию.

Первые пять японских судов вышли в море на отлов китов. Ранее Токио официально покинул Международную китобойную комиссию.В планах — до конца текущего года выловить 227 китов трех видов на японской территории, передает телеканал "Россия 24".Власти страны отмечают, что употребление мяса кита в Японии является национальной традицией. Тем не менее, официально мораторий на убийство китов Токио поддерживал с 1982 года. Вылавливали этих животных только в научных целях. Однако китовое мясо при этом ни из магазинов, ни из ресторанов не исчезло.