Теперь ему грозит штраф в размере до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 8-ми лет

Теперь ему грозит штраф в размере до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 8-ми летЖителя Москвы подозревают в покушении на дачу взятки.22 июня этого года житель столицы находился на даче в Юрьев-Польском районе. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль своей машине. На дороге его остановили госавтоинспекторы и в установленном законом порядке зафиксировали административное правонарушение, совершенное автомобилистом. В служебной машине нарушитель попытался «откупиться», но сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки.Не оставив желание избежать наказания, через несколько дней москвич появился в кабинете полиции и с просьбой не оправлять материалы в суд, и положил на стол 30 тысяч рублей. Правоохранитель взятку не принял.Теперь мужчине грозит штраф в размере до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 8-ми лет.