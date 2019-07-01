Узнать о задолженности можно без посещения налоговой инспекции

Узнать о задолженности можно без посещения налоговой инспекцииМногие жители Владимирской области планируют отдохнуть за границей в сезон отпусков. Но, как предупреждают в мэрии Владимира, стоит заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам.Узнать о задолженности можно без посещения налоговой инспекции. Для этого нужно зайти на официальный сайт ФНС России в раздел «Личный кабинет» или воспользоваться услугой «Налоговая задолженность» на Едином портале госуслуг.Для удобства пользователей на сайте ФНС России предусмотрели электронный сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». С его помощью вы сможете распечатать готовые квитанции, а также сделать онлайн-платеж.Проверьте долги прямо сейчас и оплатите своевременно!