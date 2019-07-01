Получить консультацию специалистов жители могут по направлению терапевта

Получить консультацию специалистов жители могут по направлению терапевтаВ областной клинической больнице (ОКБ) открыли кардиологический диспансер. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Владимирской области.Получить консультацию специалистов областного диспансера жители могут по направлению терапевта. В случае необходимости пациентам проведут телемедицинскую консультацию ведущих специалистов лучших клиник России.В штате областного кардиологического диспансера — 15 врачей: кардиологи, аритмологи, врачи УЗИ, эндокринологи. Пациенты смогут не только получить квалифицированную консультацию специалистов, но и пройти ЭКГ-исследование, эхокардиографию, ультразвуковое исследование сосудов, а также проверить параметры работы электрокардиостимулятора.Сейчас в постоянном наблюдении кардиологов нуждаются около 6 тысяч жителей Владимирской области. По информации облздрава, в 2018 году от болезней системы кровообращения умер каждый второй житель региона. Открытие областного кардиологического диспансера позволит своевременно выявлять пациентов, нуждающихся в лечении или операции.