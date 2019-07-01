Зато цены на алкоголь почти не меняются

Зато цены на алкоголь почти не меняютсяСпециалисты Владимирстата узнали, что средняя стоимость продуктового набора во Владимирской области составляет 4316 рублей. За полгода эта сумма выросла на 11%.Также в ведомстве отмечают, что увеличивается и стоимость коммунальных услуг, с начала года рост составил 5%.Если говорить о продуктах, то больше всего цены выросли на крупы – за полгода на 20%. На 15% подорожали хлеб, сахар и яйца. Примерно на столько же увеличилась цена на овощи и фрукты. На 10% стали стоить дороже лекарства и табачные изделия.А вот алкоголь в цене почти не меняется, некоторые позиции за несколько месяцев увеличились всего на 3%.