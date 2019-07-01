Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Ирану, Китаю, Пакистану и Турции создать единый перечень террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности, заявил председатель нижней палаты на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Переговоры законодателей прошли в Москве в рамках II Международного форума Развитие парламентаризма, на который съехались представители более 130 стран.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Ирану, Китаю, Пакистану и Турции создать единый перечень террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности, заявил председатель нижней палаты на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Переговоры законодателей прошли в Москве в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма", на который съехались представители более 130 стран.
Вопрос создания единого реестра террористических организаций
необходимо обсуждать в рамках Конференции спикеров парламентов Афганистана,
Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и
укреплению регионального взаимодействия, отметил Володин. Он напомнил, что
очередное заседание состоится в Стамбуле.
"Необходимо давать одинаковую трактовку, определение
террористическим организациям, которые из‑за несовершенства законодательства
стран мира
находят себе
лазейку и уходят от ответственности",
– обратился спикер Госдумы к турецкому коллеге.
Володин выступил за расширение формата Конференции и
привлечение других стран. Соответствующий вопрос председатель нижней палаты
предложил проработать на уровне профильных комитетов по международным делам и
безопасности.
В ходе встречи на полях форума "Развитие
парламентаризма" Володин и Шентоп подписали регламент Межпарламентской
комиссии высокого уровня. "Надеюсь, что созданная комиссия будет действенным
инструментом решения многих вопросов, которые лежат в рамках парламентского
измерения", – сказал спикер Госдумы.
В свою очередь глава турецкого парламента выразил радость по
поводу возвращения России в ПАСЕ. Шентоп также отметил хорошую динамику
развития отношений двух стран.
На необходимость единого списка террористических организаций
спикер Госдумы указывал в ходе своего выступления на открытии форума
"Развитие парламентаризма". Из-за правовых нестыковок и разночтений
экстремистам удается уходить от ответственности, посетовал Володин.
Форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве
с 1 по 3 июля по инициативе Госдумы. С каждым годом популярность площадки
растет: в этом году в российскую столицу прибыли более 800 парламентариев и
экспертов из 132 стран. В работе форума участвует 41 спикер национальных
парламентов, делегации 14 межпарламентских организаций, семь их них возглавляют
руководители.
В центре внимания парламентариев – актуальные вопросы
международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика,
развитие цифровой экономики и многое другое.