Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Ирану, Китаю, Пакистану и Турции создать единый перечень террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности, заявил председатель нижней палаты на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Переговоры законодателей прошли в Москве в рамках II Международного форума Развитие парламентаризма, на который съехались представители более 130 стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Ирану, Китаю, Пакистану и Турции создать единый перечень террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности, заявил председатель нижней палаты на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Переговоры законодателей прошли в Москве в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма", на который съехались представители более 130 стран.Вопрос создания единого реестра террористических организацийнеобходимо обсуждать в рамках Конференции спикеров парламентов Афганистана,Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму иукреплению регионального взаимодействия, отметил Володин. Он напомнил, чтоочередное заседание состоится в Стамбуле."Необходимо давать одинаковую трактовку, определениетеррористическим организациям, которые из‑за несовершенства законодательствастран миранаходят себелазейку и уходят от ответственности",– обратился спикер Госдумы к турецкому коллеге.Володин выступил за расширение формата Конференции ипривлечение других стран. Соответствующий вопрос председатель нижней палатыпредложил проработать на уровне профильных комитетов по международным делам ибезопасности.В ходе встречи на полях форума "Развитиепарламентаризма" Володин и Шентоп подписали регламент Межпарламентскойкомиссии высокого уровня. "Надеюсь, что созданная комиссия будет действенныминструментом решения многих вопросов, которые лежат в рамках парламентскогоизмерения", – сказал спикер Госдумы.В свою очередь глава турецкого парламента выразил радость поповоду возвращения России в ПАСЕ. Шентоп также отметил хорошую динамикуразвития отношений двух стран.На необходимость единого списка террористических организацийспикер Госдумы указывал в ходе своего выступления на открытии форума"Развитие парламентаризма". Из-за правовых нестыковок и разночтенийэкстремистам удается уходить от ответственности, посетовал Володин.Форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москвес 1 по 3 июля по инициативе Госдумы. С каждым годом популярность площадкирастет: в этом году в российскую столицу прибыли более 800 парламентариев иэкспертов из 132 стран. В работе форума участвует 41 спикер национальныхпарламентов, делегации 14 межпарламентских организаций, семь их них возглавляютруководители.В центре внимания парламентариев – актуальные вопросымеждународной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика,развитие цифровой экономики и многое другое.