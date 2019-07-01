Практика так называемого парламентского туризма и демагогические решения не способствуют росту авторитета парламентаризма в мире. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии II Международного форума Развитие парламентаризма. Мероприятие проходит по инициативе нижней палаты с 1 по 3 июля в Москве.
Практика так называемого парламентского туризма и демагогические решения не способствуют росту авторитета парламентаризма в мире. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии II Международного форума "Развитие парламентаризма". Мероприятие проходит по инициативе нижней палаты с 1 по 3 июля в Москве.
Задача межпарламентских структур – находить решения
вопросов, которые волнуют разные страны, отметил Володин. "А мы с вами
зачастую видим на практике, что есть две крайности… С одной стороны, это
парламентский туризм, с другой стороны – политизация и демагогичные
решения", – указал спикер Госдумы.
По его словам, оба этих явления не способствуют росту
авторитета парламентаризма в мире. "Тем более решению вопросов, которые
накопились в каждой стране и в целом в мировом сообществе", – добавил он.
Законодательный процесс необходимо оптимизировать в сфере
противодействия терроризму, наркотрафику и незаконной миграции, обратился
спикер Госдумы к зарубежным коллегам-парламентариям. Из-за правовых нестыковок
и разночтений экстремистам удается уходить от ответственности, посетовал
Володин.
"Именно по этой причине у нас нет формирования единых
списков террористических организаций", – сказал спикер Госдумы.
Мировой стабильности угрожает и подрыв международного права
и институтов, уверен Володин. Он напомнил о вмешательстве США в дела других
стран и силовом насаждении демократии. Если пойдем по такому пути, мир ждут
серьезные потрясения", – уверен председатель нижней палаты. Он призвал
собравшихся в Москве парламентариев сделать все, чтобы этого не допустить.
II Международный форум "Развитие парламентаризма"
проходит в Москве с 1 по 3 июля. Масштабное мероприятие инициировано
Госдумой.
Интерес иностранных гостей к форуму растет. В этом году на
форум прибыли более 800 парламентариев и экспертов из 132 двух государств,
среди которых 41 спикер, делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них
возглавляют руководители.
В центре внимания участников мероприятия – актуальные
вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная
политика, развитие цифровой экономики, межпарламентского сотрудничества.
На полях мероприятия состоятся двусторонние встречи спикера
Госдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран.
Во второй день работы форума "Развитие
парламентаризма", 2 июля, в его рамках пройдет межпарламентская
конференция "Россия-Африка". Заключительное пленарное заседание
мероприятия состоится 3 июля.