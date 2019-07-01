Практика так называемого парламентского туризма и демагогические решения не способствуют росту авторитета парламентаризма в мире. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии II Международного форума Развитие парламентаризма. Мероприятие проходит по инициативе нижней палаты с 1 по 3 июля в Москве.

Практика так называемого парламентского туризма и демагогические решения не способствуют росту авторитета парламентаризма в мире. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии II Международного форума "Развитие парламентаризма". Мероприятие проходит по инициативе нижней палаты с 1 по 3 июля в Москве.Задача межпарламентских структур – находить решениявопросов, которые волнуют разные страны, отметил Володин. "А мы с вамизачастую видим на практике, что есть две крайности… С одной стороны, этопарламентский туризм, с другой стороны – политизация и демагогичныерешения", – указал спикер Госдумы.По его словам, оба этих явления не способствуют ростуавторитета парламентаризма в мире. "Тем более решению вопросов, которыенакопились в каждой стране и в целом в мировом сообществе", – добавил он.Законодательный процесс необходимо оптимизировать в сферепротиводействия терроризму, наркотрафику и незаконной миграции, обратилсяспикер Госдумы к зарубежным коллегам-парламентариям. Из-за правовых нестыковоки разночтений экстремистам удается уходить от ответственности, посетовалВолодин."Именно по этой причине у нас нет формирования единыхсписков террористических организаций", – сказал спикер Госдумы.Мировой стабильности угрожает и подрыв международного праваи институтов, уверен Володин. Он напомнил о вмешательстве США в дела другихстран и силовом насаждении демократии. Если пойдем по такому пути, мир ждутсерьезные потрясения", – уверен председатель нижней палаты. Он призвалсобравшихся в Москве парламентариев сделать все, чтобы этого не допустить.II Международный форум "Развитие парламентаризма"проходит в Москве с 1 по 3 июля. Масштабное мероприятие инициированоГосдумой.Интерес иностранных гостей к форуму растет. В этом году нафорум прибыли более 800 парламентариев и экспертов из 132 двух государств,среди которых 41 спикер, делегации 14 межпарламентских организаций, семь из нихвозглавляют руководители.В центре внимания участников мероприятия – актуальныевопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежнаяполитика, развитие цифровой экономики, межпарламентского сотрудничества.На полях мероприятия состоятся двусторонние встречи спикераГосдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран.Во второй день работы форума "Развитиепарламентаризма", 2 июля, в его рамках пройдет межпарламентскаяконференция "Россия-Африка". Заключительное пленарное заседаниемероприятия состоится 3 июля.