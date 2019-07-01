Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на закрытие международных спортивных соревнований Европейские игры. Также российский лидер встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на закрытие международных спортивных соревнований Европейские игры. Также российский лидер встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.Маргинальная белорусская оппозиция воспользовалась визитом президента России в Минск в качестве повода для организации провокаций. Активисты вывешивали в городе плакаты с нецензурной бранью, передает издание "Политнавигатор". Насколько масштабными были выступления хулиганов не уточняется.Также местные журналисты вместе с их украинскими коллегами уделили повышенное внимание поведению Владимира Путина во время церемонии награждения победителя соревнований по боксу в весе до 75 килограммов. Награду вручали украинцу Александру Хижняку, передает сайт . Президент России, как того и требуют правила, вместе со всеми зрителями встал во время исполнения гимна Украины.После всех связанных с Европейскими играми церемоний, Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с Александром Лукашенко в его резиденции "Заславль". Вместе с ними там был и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Президент Белоруссии подарил своему российскому коллеге сувениры в честь II Европейских игр. Владимир Путин получил панно из мореного дуба, на котором были закреплены медальоны, символизирующие 15 видов спорта, представленные на соревнованиях. Также Лукашенко подарил российскому лидеру набор шоколада и талисман игр – лисенка Лесика, передает издание "Наша Нiва". Еще одним подарком, который вручил белорусский лидер президенту России, стала фигурка, изображающая двух дзюдоистов во время схватки.