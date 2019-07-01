Король
российской эстрады посетил Соединенные Штаты. Там Филипп Киркоров сводил своих
детей Мартина и Аллу-Викторию в Диснейленд.
Король
российской эстрады посетил Соединенные Штаты. Там Филипп Киркоров сводил своих
детей Мартина и Аллу-Викторию в Диснейленд.
Однако в Сети
заподозрили, что в США певец отправился именно в это время не случайно. "Все
совпадения случайны. Ну куда деваться, если в Штатах идет тот самый месяц", -
пишет Telegram-канал
"Только никому". При этом опубликовано фото артиста с радужным бантиком, игриво
высунувшего язык.
Отметим, что 30 июня миллионы
сторонников ЛГБТ-сообщества стали участниками и свидетелями так называемого грандиозного
Мирового прайда в Нью-Йорке. По данным BBC News, около 150 000
участников прошли по четырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этого
мероприятия выступили Мадонна и Леди Гага.
В субботу подобные же акции прошли в Северной
Македонии, Сингапуре, Стамбуле. Для среднестатистического россиянина
такие шествия, пожалуй, больше напоминают гей-шабаш. Такое шествие, например, в
Москве или в другом городе нашей страны сложно представить. Был на ЛГБТ-празднике – точно неизвестно, поскольку сам он данную информацию не
комментировал.
Напомним,
29 июня поздравил с днем рождения своего сына Мартина. Мальчику
исполнилось семь лет. Отец опубликовал фото наследника в своем Instagram.
На снимке ребенок улыбается во весь рот, видно, как он счастлив. "С днем
рождения, сынок!", – подписал пост растрогавшийся певец.