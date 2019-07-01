Король российской эстрады посетил Соединенные Штаты. Там Филипп Киркоров сводил своих детей Мартина и Аллу-Викторию в Диснейленд.

Корольроссийской эстрады посетил Соединенные Штаты. Там Филипп Киркоров сводил своихдетей Мартина и Аллу-Викторию в Диснейленд.Однако в Сетизаподозрили, что в США певец отправился именно в это время не случайно. "Всесовпадения случайны. Ну куда деваться, если в Штатах идет тот самый месяц", -пишет Telegram-канал"Только никому". При этом опубликовано фото артиста с радужным бантиком, игривовысунувшего язык.Отметим, что 30 июня миллионысторонников ЛГБТ-сообщества стали участниками и свидетелями так называемого грандиозногоМирового прайда в Нью-Йорке. По данным BBC News, около 150 000участников прошли по четырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этогомероприятия выступили Мадонна и Леди Гага.В субботу подобные же акции прошли в СевернойМакедонии, Сингапуре, Стамбуле. Для среднестатистического россиянинатакие шествия, пожалуй, больше напоминают гей-шабаш. Такое шествие, например, вМоскве или в другом городе нашей страны сложно представить. Был на ЛГБТ-празднике – точно неизвестно, поскольку сам он данную информацию некомментировал.Напомним,29 июня поздравил с днем рождения своего сына Мартина. Мальчикуисполнилось семь лет. Отец опубликовал фото наследника в своем Instagram.На снимке ребенок улыбается во весь рот, видно, как он счастлив. "С днемрождения, сынок!", – подписал пост растрогавшийся певец.