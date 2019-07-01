За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 ДТП, в которых 5 человек погибли и 58 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 58 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей. Зарегистрировано пять ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 174 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 96 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский районПо предварительной информации, 23 июня 2019 года в 5 часов 20 минут на 6 км ФАД М-7 «Волга» (подъезд к г.Иваново - п.Садовый – д.Овчухи) водитель автомобиля «ВАЗ» 1982 г.р. допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля «ВАЗ» (с диагнозом: тупая травма грудной клетки, тупая травма живота – госпитализирован), пассажир автомобиля «ВАЗ» 1982 г.р. (от полученных травм скончался на месте происшествия), пассажир автомобиля «ВАЗ» 1988 г.р. (диагноз: ЗЧМТ, ушиб волосистой части головы – амбулаторное лечение).Собинский районПо предварительной информации, 23 июня 2019 года в 5 часов 30 минут на 3 км автодороги «Собинка-Лакинск-Ставрово» водитель мотоцикла «Мотолэнд» 1994 г.р. допустил наезд на металлический отбойник и падение с ТС. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.Судогодский районПо предварительной информации, 23 июня 2019 года в 13 часов в п.Андреево на ул. Первомайская водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл» 1992 г.р., при заезде во двор допустил наезд на велосипедиста 2009 г.р., который перевозил на багажнике свою сестру 2014 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир велосипеда, диагноз: ушиб правого бедра – амбулаторное лечение.Гусь Хрустальный районПо предварительной информации, 24 июня 2019 года в 4 часа 12 минут на 5 км автодороги «Гусь – Хрустальный – Лесниково – Купреево» водитель автомобиля «Киа – Рио» 1984 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП пострадал водитель, с диагнозом: ушиб позвоночника, ушиб шейного отдела – госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 24 июня 2019 года в 14 часов 25 минут на 9 км автодороги «ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево» водитель мотоцикла «Восход - 3М» 1988 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада – Гранта». В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте происшествия.г. ВладимирПо предварительной информации, 24 июня 2019 года в 21 час 40 минут в г. Владимире на ул. Проспект Ленина водитель автомобиля «КИА – ЦЕРАТО» 1996 г.р. допустил наезд на пешехода 1979 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пострадал пешеход, диагноз: закрытый перелом левой голени - госпитализирован.