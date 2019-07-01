Юлия Ковальчук всегда тщательно следит за своим внешним видом. Но в этот раз артистка шокировала своим амплуа. Певица выложила в своем Instagram-аккаунте новое видео.

Юлия Ковальчук всегда тщательно следит за своим внешним видом. Но в этот раз артистка шокировала своим амплуа. Певица выложила в своем Instagram-аккаунте новое видео.Видимо, исполнительница решила, что прекрасно выглядит для своих лет. Поэтому на ролике она предстала в максимально естественно образе: без макияжа, без прически и, в том числе, без одежды. "Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия! Интересно посмотреть результат!", – поделилась в своем микроблоге супруга Чумакова.Поклонники пришли в ужас от увиденного. Многие решили, что Юлия явно себе переоценила. "Больше не показывайтесь в таком виде!", "Без косметики, без грима и думает, что красотка! Рассмешила", "Тебе 50?", "Господи, зря не делала, это ужас какой-то! Страшная!", "Какая старая", – не унимались злопыхатели.Некоторые, наоборот, поддержали знаменитость. Они сочли такой поступок смелым, ведь не каждая звезда готова показать свое истинное лицо. "Никого не слушайте! Вы молодец!", "Превосходно, все натурально и естественно!", "Прекрасный, свежий, естественный вид! Так надоели все эти тонны мейков и идеальные лица, ненастоящие", – высказывались фолловеры"Да такая еще лучше, чем со штукатуркой! Прям супер!", – восхитилась фанатка.К слову, сама Ковальчук на оскорбления реагировала с юмором. Когда ей посоветовали больше никогда не появляться в таком виде, она со смехом ответила: "Слушаюсь и повинуюсь!".Напомним, недавно Юлия призналась в издевательствах над мужем Алексеем Чумаковым. Как писали ранее , артистка долгое время мучила супруга, но ей хватило мудрости осознать свои ошибки.