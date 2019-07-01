Телеведущая объяснила
на своей странице в Instagram, почему не банит хейтеров. Для этого Ксения Собчак прибегла к знаменитой
цитате.
Телеведущая объяснила
на своей странице в Instagram, почему не банит хейтеров. Для этого Ксения Собчак прибегла к знаменитой
цитате.
Светская
львица – излюбленная мишень для нападок недоброжелателей, которых хлебом не
корми, а дай лишний раз клюнуть звезду. Поклонники часто интересуются у Ксении Собчак,
почему она не блокирует многочисленных критиков.
На
это телеведущая ответила знаменитой цитатой. "Теперь,
когда меня в очередной раз спросят: "почему вы не баните ботов?", как вы
справляетесь с хейтерами?" – я буду просто перенаправлять к Баффету. Гениальный
мужик", – подписала Ксения Собчак цитату на английском у себя в микроблоге.
"Вы будете продолжать страдать, если будете эмоционально реагировать на
все, что вам говорят. Истинная сила – сидеть сложа руки и смотреть на вещи с
логической точки зрения. Истинная сила – это сдержанность. Если слова
контролируют вас, это означает, что все остальные могут контролировать вас.
Дыши и дай вещам пройти", – переводится фраза на русский.
По словам , эта цитата
принадлежит известному американскому бизнесмену Уоррену Баффету. Но пользователи
соцсети указали, что эти слова были сказаны задолго до предпринимателя. Они
отметили, что эта цитата уходит своими корнями в буддизм. "Это слова не
Уоренна, а Будды", – отметил один из подписчиков