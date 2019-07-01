Телеведущая объяснила на своей странице в Instagram, почему не банит хейтеров. Для этого Ксения Собчак прибегла к знаменитой цитате.

Телеведущая объяснилана своей странице в Instagram, почему не банит хейтеров. Для этого Ксения Собчак прибегла к знаменитойцитате.Светскаяльвица – излюбленная мишень для нападок недоброжелателей, которых хлебом некорми, а дай лишний раз клюнуть звезду. Поклонники часто интересуются у Ксении Собчак,почему она не блокирует многочисленных критиков.Наэто телеведущая ответила знаменитой цитатой. "Теперь,когда меня в очередной раз спросят: "почему вы не баните ботов?", как высправляетесь с хейтерами?" – я буду просто перенаправлять к Баффету. Гениальныймужик", – подписала Ксения Собчак цитату на английском у себя в микроблоге."Вы будете продолжать страдать, если будете эмоционально реагировать навсе, что вам говорят. Истинная сила – сидеть сложа руки и смотреть на вещи слогической точки зрения. Истинная сила – это сдержанность. Если словаконтролируют вас, это означает, что все остальные могут контролировать вас.Дыши и дай вещам пройти", – переводится фраза на русский.По словам , эта цитатапринадлежит известному американскому бизнесмену Уоррену Баффету. Но пользователисоцсети указали, что эти слова были сказаны задолго до предпринимателя. Ониотметили, что эта цитата уходит своими корнями в буддизм. "Это слова неУоренна, а Будды", – отметил один из подписчиков