Однако дирекция завода оспаривает размер недоимки в суде
Однако дирекция завода оспаривает размер недоимки в суде
Региональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении руководителей ООО «Владалко».
С 2013 до 2016 годы руководство предприятия применяло схему уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет.
Должностные лица общества заключали фиктивные сделки, в том числе с взаимозависимыми и подконтрольными лицами и контрагентами.
В налоговую документацию включали ложные сведения.
В результате ООО «Владалко» умышленно уклонилось от выплаты НДС в размере 40 миллионов рублей и налога на прибыль в размере свыше 11 миллионов рублей.
Общий ущерб, причинённый государству, превысил 51 миллион рублей. Однако дирекция завода оспаривает в суде размер недоимки.
Расследование продолжается.