Однако дирекция завода оспаривает размер недоимки в суде

Однако дирекция завода оспаривает размер недоимки в судеРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении руководителей ООО «Владалко».С 2013 до 2016 годы руководство предприятия применяло схему уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет.Должностные лица общества заключали фиктивные сделки, в том числе с взаимозависимыми и подконтрольными лицами и контрагентами.В налоговую документацию включали ложные сведения.В результате ООО «Владалко» умышленно уклонилось от выплаты НДС в размере 40 миллионов рублей и налога на прибыль в размере свыше 11 миллионов рублей.Общий ущерб, причинённый государству, превысил 51 миллион рублей. Однако дирекция завода оспаривает в суде размер недоимки.Расследование продолжается.