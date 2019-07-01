Президент Украины попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана наказать главу МИД Украины Павла Климкина. Владимир Зеленский хочет привлечь его к
дисциплинарной ответственности.
Президент Украины попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана наказать главу МИД Украины Павла Климкина. Владимир Зеленский хочет привлечь его к
дисциплинарной ответственности.
Такое решение было принято в связи с тем, что МИД не
проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел России от
25 июня, "касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с
украинской стороны", передает . Владимиру Зеленскому
счел, что Павел Климкин зарвался, не известив его.
В итоге президент Украины решил устроить главе МИД "порку": он поднял вопрос об "осуществлении
дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины". Ранее
Владимир Зеленский заявил, что глава МИД не согласовывал с ним ответ на ноту задержанным
в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинским морякам.
По словам главы государства, он получает информацию о
"международных шагах" Украины из Сети. В свою очередь Павел Климкин ответил
, что МИД страны имел право отвечать на российскую ноту без
согласования с президентом.
Как писали "Дни.ру", ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он по поводу арестованных украинцев.
Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины
незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому
проливу. В ФСБ сообщили, что на требования сопровождавших их российских
судов украинские корабли не реагировали, совершая опасное маневрирование. В
итоге они были задержаны. 27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС
Украины за нарушение границы.