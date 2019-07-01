Президент Украины попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана наказать главу МИД Украины Павла Климкина. Владимир Зеленский хочет привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Президент Украины попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана наказать главу МИД Украины Павла Климкина. Владимир Зеленский хочет привлечь его кдисциплинарной ответственности.Такое решение было принято в связи с тем, что МИД непроинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел России от25 июня, "касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе сукраинской стороны", передает . Владимиру Зеленскомусчел, что Павел Климкин зарвался, не известив его.В итоге президент Украины решил устроить главе МИД "порку": он поднял вопрос об "осуществлениидисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины". РанееВладимир Зеленский заявил, что глава МИД не согласовывал с ним ответ на ноту задержаннымв Керченском проливе в ноябре 2018 года украинским морякам.По словам главы государства, он получает информацию о"международных шагах" Украины из Сети. В свою очередь Павел Климкин ответил, что МИД страны имел право отвечать на российскую ноту безсогласования с президентом.Как писали "Дни.ру", ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он по поводу арестованных украинцев.Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украинынезаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскомупроливу. В ФСБ сообщили, что на требования сопровождавших их российскихсудов украинские корабли не реагировали, совершая опасное маневрирование. Витоге они были задержаны. 27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМСУкраины за нарушение границы.