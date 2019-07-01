Об этом сообщил сити-менеджер Андрей Шохин

Об этом сообщил сити-менеджер Андрей ШохинСити-менеджер Владимира Андрей Шохин представил на планёрке нового руководителя правового управления городской администрации.С 1-го июля на должность начальника правового управления администрации областной столицы назначили известного специалиста в сфере права Жанну Уколову.Жанна Уколова родилась во Владимире. В 1987 году окончила Ивановский государственный университет, специальность - правоведение. Работала в отделе юстиции облисполкома, народным судьей Фрунзенского районного суда, замом председателя, председателем Фрунзенского районного суда г, судьей, председателем Ленинского районного суда. Под её руководством Ленинской районный суд трижды признавали победителем ежегодного конкурса «Суд года» во Владимирской области.Жанна Уколова имеет множество награды. Является доцентом кафедры специальных юридических дисциплин.