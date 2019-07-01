Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к пяти эпизодам незаконной деятельности.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, весной текущего года обвиняемый, убеждаясь, что хозяева отсутствуют, проникал в дома, расположенные в одной из районных деревень, откуда похищал предметы быта, одежду и продукты питания. В одном из случаев предметом преступного посягательства стал велосипед.После поступивших в полицию заявлений фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания. Большая часть похищенного имущества была изъята полицейскими по месту жительства злоумышленника.В ходе следствия установлена причастность фигуранта к пяти эпизодам противоправной деятельности.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.