Звезду Дома-2 Романа Капаклы атаковала мать его
невесты Марины Африкантовой. Татьяна Африкантова, которая всеми силами пытается
расстроить свадьбу своей дочери, набросилась на жениха с кулаками.
Звезду "Дома-2" Романа Капаклы атаковала мать его
невесты Марины Африкантовой. Татьяна Африкантова, которая всеми силами пытается
расстроить свадьбу своей дочери, набросилась на жениха с кулаками.
Атаковали звезду "Дома-2" прямо в эфире
реалити-шоу. Марина Африкантова призналась: она не знает, как решить проблему с
матерью. "Не могу я с ней вопрос никакой решить. Он меня достала уже.
Везде она", – с плачем жаловалась девушка ведущим проекта.
После этого заявления ситуация еще больше обострилась. Роман
Капаклы подошел к будущей теще и попытался с ней заговорить. Однако женщина
встала с дивана и ударила его. "Ты что трогаешь меня? Ты с ума что ли
сошел?", – кричала Татьяна Африкантова.
Отношения Марины Африкантовой и
Романа Капаклы завязались в 2017 году. Романа на смутила разница в возрасте -
Марина старше на 11 лет – и 6 декабря 2018 года он сделал возлюбленной
предложение. "Гнездышко" для пары уже готово – в конце 2018-го
Капаклы стал "Человеком года" в "Доме-2" и выиграл квартиру
в Москве
Свадьба назначена на 14 июля – однако жених и невеста до сих пор не уверены, что она состоится. Татьяна Африкантова категорически выступает
против замужества дочери. Она заявляет, что Роман сразу же бросит Марину -
якобы, она нужна ему исключительно ради того, чтобы как можно дольше
продержаться на проекте. Однако у свое мнение на этот
счет: Роман и Марина объясняют, что их брак – вовсе не проект ради победы в шоу
"Свадьба на миллион", они действительно любят друг друга, пишет
"Вокруг.ТВ".