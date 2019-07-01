Звезду Дома-2 Романа Капаклы атаковала мать его невесты Марины Африкантовой. Татьяна Африкантова, которая всеми силами пытается расстроить свадьбу своей дочери, набросилась на жениха с кулаками.

Звезду "Дома-2" Романа Капаклы атаковала мать егоневесты Марины Африкантовой. Татьяна Африкантова, которая всеми силами пытаетсярасстроить свадьбу своей дочери, набросилась на жениха с кулаками.Атаковали звезду "Дома-2" прямо в эфиререалити-шоу. Марина Африкантова призналась: она не знает, как решить проблему сматерью. "Не могу я с ней вопрос никакой решить. Он меня достала уже.Везде она", – с плачем жаловалась девушка ведущим проекта.После этого заявления ситуация еще больше обострилась. РоманКапаклы подошел к будущей теще и попытался с ней заговорить. Однако женщинавстала с дивана и ударила его. "Ты что трогаешь меня? Ты с ума что лисошел?", – кричала Татьяна Африкантова.Отношения Марины Африкантовой иРомана Капаклы завязались в 2017 году. Романа на смутила разница в возрасте -Марина старше на 11 лет – и 6 декабря 2018 года он сделал возлюбленнойпредложение. "Гнездышко" для пары уже готово – в конце 2018-гоКапаклы стал "Человеком года" в "Доме-2" и выиграл квартирув МосквеСвадьба назначена на 14 июля – однако жених и невеста до сих пор не уверены, что она состоится. Татьяна Африкантова категорически выступаетпротив замужества дочери. Она заявляет, что Роман сразу же бросит Марину -якобы, она нужна ему исключительно ради того, чтобы как можно дольшепродержаться на проекте. Однако у свое мнение на этотсчет: Роман и Марина объясняют, что их брак – вовсе не проект ради победы в шоу"Свадьба на миллион", они действительно любят друг друга, пишет"Вокруг.ТВ".