1 июля - основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Он является выходным в нашей стране.

1 июля — основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Он является выходным в нашей стране.Избирательные участки открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера по местному времени. Проголосовать можно было и до этого в течение шести дней — такой порядок применяется в России впервые.По последним данным Центризбиркома, свой выбор сделали уже почти 50 миллионов граждан. Среди них — жители Москвы и Нижегородской области, которые выбрали электронный способ голосования. Оно полностью завершилось вечером во вторник, 30 июня. В этой группе россиян явка превысила 93 процента, сообщает телеканал "Россия 24".