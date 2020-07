Известный американский рестлер Кит Ли, который в прошлом году получил титул Прорыв года в лиге WWE, сообщил своим поклонникам в социальной сети Twitter, что был изнасилован... хрупкой девушкой, которая опоила его чем-то в ресторане и воспользовалась его беспомощным положением.

Известный американский рестлер Кит Ли, который в прошлом году получил титул "Прорыв года" в лиге WWE, сообщил своим поклонникам в социальной сети Twitter, что был изнасилован... хрупкой девушкой, которая опоила его чем-то в ресторане и воспользовалась его беспомощным положением.Condolences brudda.And yes...Yes to all of this. https://t.co/mndkcRYsnk— Hopeful Lee (@RealKeithLee) June 29, 2020По признанию 145-килограммового атлета, инцидент произошел в одном из баров Далласа. Он познакомился с девушкой, которая вскоре сама предложила спортсмену уединиться. Кит отказался, тогда незнакомка на прощание заказала ему выпивку.На следующее утро Ли обнаружил себя совершенно голым в номере придорожного отеля, при этом его личные вещи остались нетронутыми. По словам рестлера, он почувствовал испуг и эта история заставила его совершенно отказаться от алкоголя. Атлет предупредил читателей, что любой может стать жертвой такого рода аферистов.