Австралийская певица Sia, которой на данный момент 44 года, стала бабушкой. Радостную новость артистка сообщила во время шоу Zane Lowe’s Apple Music. Забавляет то, что лишь год назад Sia усыновила двух темнокожих подростков, а теперь у нее появились внуки.

Австралийская певица Sia, которой на данный момент 44 года, стала бабушкой. Радостную новость артистка сообщила во время шоу Zane Lowe’s Apple Music. Забавляет то, что лишь год назад Sia усыновила двух темнокожих подростков, а теперь у нее появились внуки.О пополнении в семье артистки сообщает Daily Mail. Всего за год Sia смогла стать и мамой, и бабушкой. Двух наследников певице подарил младший из двух усыновленных мальчиков. Тогда ребятам было по 18 лет, теперь им по 19.Sia рассказала, что приемные дети называют ее Nana. По словам артистки, усыновленные юноши являются "трудными", у них много травм из прошлого. Певица обратила внимание на то, что в настоящее время пытается создать для своих детей спокойную и безопасную жизнь.Артистка получила известность после того, как в 2014 году у нее вышла песня под названием Chandelier. За нее певица получила четыре номинации на "Грэмми".