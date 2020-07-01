В США выпустили под залог бывшего полицейского Гарретта Рольфа, которого подозревают в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса. Залог составляет 500 тысяч долларов.

В США выпустили под залог бывшего полицейского Гарретта Рольфа, которого подозревают в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса. Залог составляет 500 тысяч долларов.Залог установлен несмотря на призывы жены Брукса не делать этого, поскольку Рольф может представлять опасность для общества. В ответ судья округа Фултон Джейн Барвик заявила, что решение о залоге не является окончательным в вопросе, виновен ли экс-полицейский.Прокуроры просили либо не назначать залог, либо увеличить его сумму до 1 миллиона долларов. Защита же просила освободить Рольфа под залог в 50 тысяч долларов, утверждая, что он действовал в целях самообороны и не имел другого выбора.Выслушав обе стороны, судья все же приняла решение об освобождении под залог, но постановила, что обвиняемый должен носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, сдать свой паспорт и все оружие и не общаться ни с кем из членов своей семьи, пишет РИА Новости.Афроамериканец Рэйшард Брукс погиб в середине июня в Атланте. Он в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, когда его попыталась задержать полиция. Брукс стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и хотел убежать, поэтому Рольф открыл огонь. Афроамериканец получил ранения и позже скончался в больнице. В Атланте начались акции протеста. Рольф был уволен из полиции, прокуратура предъявила ему обвинения по 11 статьям, в том числе в убийстве.