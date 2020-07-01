В регионе сгорело ещё одно учреждение культуры. Меньше суток прошло с момента пожара во владимирском Областном театре драмы, и вновь огнеборцы выехали по сигналу, но уже в Гусь-Хрустальном.

В регионе сгорело ещё одно учреждение культуры. Меньше суток прошло с момента пожара во владимирском Областном театре драмы, и вновь огнеборцы выехали по сигналу, но уже в Гусь-Хрустальном. Поздно вечером 30 июня там загорелся местный ДК. На месте сотрудники МЧС обнаружили, что горит кровля здания на площади 1500 квадратных метров. Огонь распространялся очень быстро, и