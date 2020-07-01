Мужик в пивнушке уверяет, что его собака умеет говорить. Все смеются, он настаивает, рвется доказать. Кто-то начинает принимать ставки. Деньги ложаться на кон. Мужик выводит собаку. Она молчит. Он и так с ней, и этак, она молчит и все тут. Раздосадованный, он платит свой проигрыш и покидает заведение. На улице он с горечью говорит собаке:
- Ну, и что это была за комедия? Известно ли тебе, сколько денег мы сегодня на этом потеряли?
Она ему отвечает:
- Думай лучше о том, сколько мы здесь же заработаем завтра.
еще анекдот!