Два корабля столкнулись у набережной в Ростове-на-Дону. Один из очевидцев снял стыковку на видео.

Два корабля столкнулись у набережной в Ростове-на-Дону. Один из очевидцев снял "стыковку" на видео."Это неизбежно!" — констатировал наблюдатель, расположившийся утром 1 июля недалеко от Ворошиловского моста.Судя по кадрам, сухогруз, протаранивший стоявший у причала корабль, шел на буксире. После столкновения поврежденное судно развернуло на 180 градусов.В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.