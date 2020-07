Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал законопроект об изменении флага штата. В будущем он не будет напоминать боевое знамя, под которым сражались за сохранение рабства солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США.

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал законопроект об изменении флага штата. В будущем он не будет напоминать боевое знамя, под которым сражались за сохранение рабства солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США.Законопроект об изменении флага на днях одобрили верхняя и нижняя палаты законодательного собрания Миссисипи, передает ТАСС. Ривз обещал, что подпишет его в случае положительного исхода голосования в заксобрании.Действующий флаг штата будет убран немедленно, а разработкой нового дизайна займется созданный для этого комитет. Новый флаг вынесут на утверждение избирателей в ноябре.С 1894 года и до последнего времени в верхнем левом углу флага Миссисипи на фоне сине-бело-красных полос располагался синий крест с белыми звездами — боевой символ Конфедерации. Во время Гражданской войны (1861-1865) под полотнищами с этой эмблемой на красном фоне южане сражались с северянами.Ту войну Юг проиграл, рабство было отменено, но в некоторых южных штатах сохранилась различная символика конфедератов, включая флаги. Она вызывает протесты тех, кто считает ее расистской.По заявлению Ривза в "Твиттере", в штате начат процесс выбора нового флага. На нем будут слова In God We Trust ("На Бога уповаем").Tonight, I signed the bill to retire the 1894 Mississippi flag and begin the process of selecting a new one—emblazoned with the words “In God We Trust.”Now, more than ever, we must lean on our faith, put our divisions behind us, and unite for a greater good. pic.twitter.com/3ao9GVM00j— Tate Reeves (@tatereeves) June 30, 2020Споры о целесообразности сохранения символики конфедератов разгорелись в США с новой силой после смерти в Миннеаполисе, штат Миннесота, афроамериканца Джорджа Флойда. Его гибель спровоцировала беспорядки на расовой почве во многих американских городах, столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.