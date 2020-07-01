Нападающий французского Лиона Мемфис Депай может вновь оказаться в английской премьер-лиге. В услугах 26-летнего игрока сборной Нидерландов заинтересован лондонский Арсенал.

Нападающий французского "Лиона" Мемфис Депай может вновь оказаться в английской премьер-лиге. В услугах 26-летнего игрока сборной Нидерландов заинтересован лондонский "Арсенал"."Пушкари" рассматривают нидерландца в качестве замены Пьер-Эмерику Обамеянгу и Александру Ляказетту, которые могут покинуть клуб летом. Как сообщает Le10 Sport, усилить лондонскую команду этим футболистом хочет лично главный тренер "канониров" Микель Артета.Депай – воспитанник "ПСВ", из которого летом 2015 года перешел в "Манчестер Юнайтед". Спустя два года Мемфис перебрался во францию. В стане "львов" 26-летний нападающий принял участие в 134 играх во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 43 результативных передачи.Также на его счету 51 игра и 19 голов за сборную Нидерландов, с которой он стал бронзовым призером чемпионата мира в 2014 году.