Страшная авария произошла в Гудермесском районе Чечни, где столкнулись легковушка и фура, причем последняя после ДТП протаранила жилой дом.

Страшная авария произошла в Гудермесском районе Чечни, где столкнулись легковушка и фура, причем последняя после ДТП протаранила жилой дом.Описанные события произошли около 11 часов утра 1 июля в поселке Ойсхара. Владелец легкового автомобиля скончался на месте, водителя большегруза доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.Несказанно повезло находившемуся в частично обрушившемся доме человеку — он не пострадал, хотя тяжелая машина превратила внутренний двор в груду обломков, которые сейчас разбирают сотрудники МЧС.