Власти Германии уверены, что закон о новых санкциях в отношении газопровода Северный поток-2 в скором времени будет принят Конгрессом США.

Власти Германии уверены, что закон о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2" в скором времени будет принят Конгрессом США. Как заявил статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, Вашингтон пытается в одностороннем порядке остановить проект.Экстерриториальные санкции, отметил Нильс Аннен, неприемлемы и нарушают энергетический суверенитет Европы."Северный поток-2" является коммерческим проектом, который реализуется в рамках законодательства ЕС. "То, что Конгресс США выступает регулятором европейских вопросов, абсурдно", — подчеркнул статс-секретарь.Нильс Аннен уверен, что трансатлантические разногласия нужно решать путем переговоров, а не экономического и политического давления. Правительство Германии намерено обратиться к американским законодателям и разъяснить позицию по новому газопроводу.В свою очередь, парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс заявил начале обсуждения проблемы "Северного потока-2" между представителями Германии и Евросоюза. Это позволит выработать согласованную позицию по вопросу возможного расширения санкций.В настоящее время "Северный поток-2" готов на 93 процента. После запуска он будет способен прокачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров природного газа в год, пишет ТАСС.