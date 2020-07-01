Полыхающий в подмосковном Красногорске ангар с покрышками и мусором частично обрушился. Пожар удалось локализовать.

Полыхающий в подмосковном Красногорске ангар с покрышками и мусором частично обрушился, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Пожар удалось локализовать.В настоящее время более 60 сотрудников МЧС предпринимают усилия, чтобы не дать огню перекинуться на расположенный рядом с ангаром в деревне Гольево автосервис.Площадь пожара составляет 2,2 гектара, огнем объят весь ангар. На место выдвинулась лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.По предварительным данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. О причинах произошедшего ничего не сообщается.