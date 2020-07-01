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<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2020-istrebitel-f-16cm-razbilsya-na-aviabaze-v-ssha.html" target="_blank">Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США</a> - ЧП произошло около 23:30 в последний день июня (к тому моменту в Москве было 06:30 утра 1 июля) на авиабазе Шоу (Shaw Air Force Base).